Soares à partida para a China: «O meu ciclo no FC Porto foi muito bom»

Soares está de partida para a China, e antes de embarcar no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, falou à SIC Notícias, dando conta da satisfação por abraçar um novo desafio na sua carreira. Antes disso, o brasileiro, de 29 anos, não esqueceu a sua passagem pelo Dragão.





"Guardo boas recordações do FC Porto, tudo o que conquistei individualmente e coletivamente, agradeço aos meus companheiros, ao treinador, a todo o staff, o FC Porto ganhou mais um portista, sou grato ao clube e vou sentir saudades. Vou com a ambição de conhecer novos lugares, uma nova cultura. O meu ciclo no FC Porto foi muito bom, agora é procurar novos objetivos particulares. Agradeço ao FC Porto por tudo", revelou o avançado.Antes de voar para a China, onde vai representar o Tianjin Teda, Soares conversou com Sérgio Conceição e Pinto da Costa, tendo recebido incentivos para a nova etapa da sua carreira. "Falei com Sérgio Conceição e também falei com a equipa. Ele desejou-me sorte, ajudou-me sempre no FC Porto, agradeço ao míster e aos companheiros. Pinto da Costa desejou-me sorte e só tenho de agradecer ao FC Porto por tudo", referiu também, justificando, depois o motivo que o levou a escolher o futebol chinês."Estava na última época de contrato e as pessoas do clube entenderam a situação. Respeito muito o clube, foi uma decisão minha, em conjunto com os meus empresários, estou feliz e bola para a frente. Quero ser feliz, como fui no FC Porto, e espero ajudar a minha equipa, os meus companheiros", rematou o brasileiro.