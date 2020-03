Soares a trabalhar "para voltar mais forte"

Enquanto os jogos e os treinos não voltam, os jogadores do FC Porto continuam a trabalhar individualmente nas respetivas casa. No final da sessão matinal deste domingo, Soares partilhou uma mensagem de fé e de força com os adeptos nas redes sociais, deixando a promessa que está a trabalhar para voltar mais forte, assim que tudo isto acabar.





"Mais um dia de treino com muito foco, força e fé. Estamos a trabalhar para voltar ainda mais fortes. Protejam-se e protejam as vossas famílias. Já já estamos de volta", escreveu o ponta-de-lança brasileiro na sua conta de Instagram, acompanhando a mensagem com dois vídeos e uma fotografia da sessão de trabalho que efetuou no jardim de sua casa.