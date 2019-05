Soares aposta em melhores dias

Soares acabou a época como melhor marcador dos dragões, com 22 golos apontados, mais um do que o seu parceiro de ataque Moussa Marega, mas o facto de o grupo não ter alcançado os seus objetivos deixou o avançado, de 28 anos, com um amargo de boca. Dessa forma, o brasileiro, que até conseguiu o seu máximo de carreira numa época em termos de concretização, espera que a próxima temporada traga mais êxitos no capítulo coletivo. "O melhor está para vir! Acredito que melhores dias virão com muito trabalho e dedicação", escreveu o avançado nas redes sociais.

Atualmente de férias na sua terra natal, Soares carrega baterias para a época que se segue, não sabendo ainda quais vão ser os seus companheiros de ataque, face às mexidas nesse sector.