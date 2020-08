Soares autor do melhor golo do mês de julho na Liga NOS

Soares foi autor do melhor golo do mês de julho na Liga NOS. Os adeptos votantes decidiram assim destacar um tento que primou muito mais pela excelente jogada coletiva do que propriamente pela execução final do brasileiro.

Na 33ª jornada, na receção ao Moreirense, o ponta-de-lança encostou para golo um lance que começou no meio-campo defensivo do FC Porto nos pés de Vítor Ferreira, passou por Manafá, Uribe, Luis Díaz e Otávio, com o médio-ala brasileiro a assistir o compatriota para aquele que viria a ser à altura o 5-1 a favor dos azuis e brancos, numa vitória por 6-1.

Com a atribuição deste prémio, o golo apontado por Soares irá constar na lista de nomeados para melhor golo do ano na competição, cuja votação se inicia hoje.