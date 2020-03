Soares com saudades do Olival: «É bastante chato ficar apenas em casa»

Habituados a sair de casa quase todos os dias para treinar ou jogar, é natural que os jogadores estejam a estranhar este período em que ficar nas respetivas habitações é uma obrigação. Tiquinho Soares abordou a sua experiência nos últimos dias, numa entrevista ao site brasileiro 'Globoesporte', admitindo que tem sentido alguma solidão e algumas saudades de sentir o cheiro da relva do Olival.





"É diferente treinar em casa. No clube estamos acostumados a um ritmo. Em casa sentimo-nos mais sozinhos. Sinto falta dos meus companheiros, mas isso é para o nosso bem. Quando o campeonato voltar temos que estar com uma certa carga de trabalho. Isso é bom. O clube está a ajudar muito nessa parte, ao enviar os planos de treino para nossa casa. Não temos contato com os colegas porque estamos isolados em quarentena. Mas sempre que podemos estamos conversando pelo WhatsApp, nas redes sociais, a jogamos videojogos juntos online... Dá para matar um pouco a saudade dos companheiros", contou o dianteiro brasileiro, que tem também tem aproveitado este tempo em casa para se divertir em família."Brinco com meus filhos e faço companhia à minha esposa. Jogo muitos videojogos com os meus companheiros e assisto a muitos filmes, de preferência de ação. Tento descansar bem e manter uma boa alimentação. Espero que a competição possa voltar logo. Já estamos com uma certa saudade de treinar e jogar. Para mim está sendo bastante chato ficar apenas em casa. Espero que volte logo", revelou Soares.Sobre o coronavírus, Soares referiu que há muito que o assunto era falado no balneário, pedindo a todos que se cuidam para que tudo acabe em breve. "A gente acompanhou desde o início na China. Já nos tinham falado sobre esse acontecimento. Foi uma coisa muita rápida e não esperava essa rapidez a chegar cá. Temos que ter muito cuidado e não sair de casa. Ficar atento aos procedimentos contra esse vírus. Espero que possa passar rapidamente e que todo o Mundo fique bem", finalizou o ponta-de-lança brasileiro.