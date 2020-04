Soares confia no futuro: «Vamos comemorar juntos»

Em tempo de isolamento, Soares esteve em destaque na FC Porto TV e analisou aquilo que tem sido a sua carreira desde que chegou ao Dragão. "Fico feliz por ajudar sempre os meus companheiros, seja com golos, correndo ou dando o máximo para que possamos vencer os nossos jogos. Estou feliz por vestir esta camisola e por continuar a fazer golos. Acho que evoluí bastante desde que cheguei ao FC Porto, como profissional e como pessoa. Sou muito grato a Deus por isso", analisou o brasileiro.





Sobre a fase que o Mundo vive atualmente, Soares não escondeu as saudades de quando tudo era normal, confiando que, contudo, em breve tudo voltará a ser como antes. "Já tenho saudades de treinar, de estar com os meus companheiros a tentar melhorar cada dia. Mas tenho a certeza que esta fase vai passar. No futuro vamos voltar a estar juntos e a comemorar", anotou o ponta-de-lança, assegurando que o grupo portista, mesmo separado, continua unido naquilo que são os objetivos para esta época: "Muito trabalho, muita dedicação, muito querer por parte de todos. O nosso grupo é muito unido e focado no que queremos no final da época. O nosso segredo é muita força, muito trabalho, querer e dedicação."