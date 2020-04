Soares: «Consegui realizar o meu sonho e ainda pretendo mais»

Tiquinho Soares está a cumprir a sexta temporada em Portugal e a sua trajetória fez-se sempre a subir. Começou pelo Nacional, em 2014/15, saltou para o V. Guimarães, em 2016/17, e, a meio dessa época, passou para o FC Porto, clube que representa desde então.





Em entrevista ao 'Globo Esporte', o avançado confessa que não esperava chegar tão longe, mas não esconde que deseja alcançar ainda mais."Eu imaginava triunfar, mas não imaginava que chegaria longe. O futebol é muito difícil, mas graças a Deus consegui realizar meu sonho, que era chegar a um grande nível e ainda pretendo mais. Tudo graças aos que me ajudaram para isso se tornar realidade. Desde sempre o meu muito obrigado a todos", apontou, no dia em que se cumprem cinco anos desde o primeiro golo em Portugal, ao serviço do Nacional e frente ao Marítimo."Fiquei muito feliz pelo primeiro golo. Foi um golo num clássico e isso fez com que o golo fosse mais especial. Vibrei muito. Estava a precisar daquele golo. Esse golo vai ficar para sempre na minha memória por ter sido ali que comecei a minha trajetória em Portugal", relembrou.