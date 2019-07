Soares de pé quente

Enquanto se vai falando no interesse de clubes chineses na sua contratação, Soares mantém o seu foco no trabalho diário no Olival e o resultado está à vista. Depois do golo marcado ao Águeda, numa altura em que a goleada já estava consumada, desta vez o brasileiro teve um papel mais decisivo, uma vez que foi ele a abrir o marcador e posteriormente a assinar o tento que fechou a contagem.





Estando, para já, de pedra e cal no plantel do FC Porto, Soares não treme face à concorrência de Marega, Aboubakar, Zé Luís e Fábio Silva. O brasileiro, de 28 anos, não quer perder o embalo da época passada, em que foi o melhor marcador dos dragões, e pretende garantir desde cedo um lugar entre as primeiras opções de Sérgio Conceição. A avaliar pelos primeiros testes de pré-época, Soares está de pé quente e o próximo jogo de preparação, frente ao Fulham, na terça-feira, poderá comprovar o seu momento de forma.