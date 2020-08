Soares dedica conquista do campeonato e da Taça: «Vão para quem desacreditou»

Soares não tem dúvidas de que a união e crença no seio do grupo de trabalho foi decisivo para a dobradinha conseguida pelo FC Porto. Em declarações ao Globo Esporte, o ponta-de-lança, de 29 anos, deu conta dos sentimentos do último dia.





"Uma grande e verdadeira emoção. Uma temporada muito difícil. Ninguém acreditava no nosso plantel, então esses dois títulos vão para quem desacreditou. Ninguém no FC Porto jogou a toalha ao chão e, sim, lutámos contra tudo e contra todos. Foram troféus muito merecidos", referiu Soares.Com contrato válido até 2021, o brasileiro é um dos ativos que a SAD está disposta a negociar, mas, por agora, o jogador não se mostra especialmente preocupado com o mercado de transferências. "Tenho mais um ano de contrato com o Porto. Estou tranquilo. O futuro a Deus pertence", sentenciou.