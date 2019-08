Soares e Otávio do onze para a bancada

Para lá de ter apresentado algumas novidades no seu onze inicial para o jogo com o Krasnodar , nomeadamente a integração de Nakajima e também de Danilo, que estava em dúvida, Sérgio Conceição também surpreendeu ao deixar fora da ficha de jogo os brasileiros Soares e Otávio.Titulares no fim de semana, diante do Gil Vicente, ambos os jogadores saltam do onze para a bancada, sendo rendidos na equipa titular por Moussa Marega e Luis Díaz, respetivamente.: Marchesin, Saravia, Pepe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Corona, Luis Díaz, Nakajima e Marega: Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Baró, Uribe, Aboubakar e Zé Luís