Soares e a recuperação dos 7 pontos para o Benfica: «Muito trabalho e dedicação de todos»

O campeonato parecia perdido, mas o FC Porto conseguiu recuperar uma desvantagem de 7 pontos para o Benfica e colocar-se na frente da prova, com um ponto de vantagem.





Uma subida épica que Soares justifica com o trabalho e a dedicação de toda a equipa. "Recuperar sete pontos de distância para um rival é uma coisa boa. Acho que foi muito trabalho, união do grupo e todo mundo com o mesmo pensamento de saber que podíamos chegar longe na competição. Não faltou trabalho e muita dedicação de todo a gente. Mas ainda não está nada ganho. Com essa pausa dá para descansar bastante e voltar com tudo para que possamos seguir com o ponto até o final", garantiu o avançado, em declaração à Globoesporte.A nível individual, o camisola 29 dos dragões também faz uma análise positiva, mas assegura que espera conseguir fazer mais e melhor até ao final."Minha temporada acho que está sendo boa. O ano passado foi a minha melhor temporada em Portugal da minha carreira. Fiz 22 gols. Tenho 16 atualmente e ainda faltam 10 jornadas para acabar. Espero que, quando o campeonato voltar, eu possa retornar a fazer golos e tentar ajudar a minha equipa. Espero que possa continuar assim. Temos como objetivo também conquistar a Taça de Portugal", concluiu.