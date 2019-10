Soares e Morelos ‘pegados’

Os festejos do golo do Rangers, à passagem do minuto 44, levou a um momento curioso entre Soares e Morelos, autor do tento dos escoceses. Após bater Marchesín, o avançado colombiano de 23 anos festejou de forma um pouco efusiva junto à bancada dos ‘Super Dragões’ e aos jogadores do FC Porto que estavam a aquecer. Soares era um deles, não gostou da atitude e fez questão de o mostrar a Morelos. O brasileiro do FC Porto ‘segredou’ algo ao rival, que logo reagiu com uma cara nada bonita.

Apesar de ter sido lançado quando estavam jogados 76 minutos e de ter disposto de uma grande oportunidade, Tiquinho Soares não conseguiu fazer balançar as redes adversárias.