Soares e o segredo do título: «Grupo não tem estrelas mas tem homens que lutam para vencer»

A festa do título do FC Porto entrou pela noite dentro e, por isso, as reações mais a frio por parte dos jogadores só estão a chegar durante a tarde desta quinta-feira. Soares, por exemplo, analisou a conquista dos azuis e brancos nas suas redes sociais e frisou que o segredo do sucesso passou, sobretudo, pela atitude do grupo de trabalho.





"Uma vitória super importante e que vem do trabalho, da humildade e do querer. Acho que o nosso grupo tem muito isso. É um grupo diferente e que não tem muitas estrelas, mas que tem homens que lutam e querem sempre vencer. Estou muito feliz mesmo. Já é o meu bicampeonato no FC Porto e é uma coisa diferente. Jamais imaginaria viver um momento tão bom como esse. Deixo os parabéns aos meus companheiros e a todos que fazem parte do FC Porto", referiu o ponta-de-lança brasileiro, sublinhando que, apesar da festa do título, há ainda um objetivo de pé esta temporada."Acho que estamos de parabéns pela conquista do ampeonato português, mas ainda falta uma tacinha [Taça de Portugal] que vamos tentar vencer no dia 1 do próximo mês", finalizou Soares.