Soares: «É um resultado meio feio...»

Autor do golo que o FC Porto marcou na derrota diante do Sp. Braga, mas também protagonista de um dos dois penáltis desperdiçados pelos dragões, o avançado brasileiro Soares assumiu a desilusão que reina no balneário portista pelo desaire sofrido, isto num jogo no qual, no seu entender, não mereciam a derrota.





"A gente sai triste. Acho que não merecíamos este resultado. Falhámos dois penáltis - eu tive a infelicidade de falhar um. Levámos o espírito que deixámos em campo. Não há muito que falar. É treinar, trabalhar mais e ver o que acontece. É um resultado meio feio porque, sem desvalorizar o compromisso do Sp. Braga, fomos superiores", começou por assumir, em declarações à SportTV2."Entrámos um pouco desligados no primeiro tempo, mas depois do intervalo regressámos bem, só que não fomos eficazes. Quero salientar o espírito de toda a equipa e dizer que os adeptos podem contar connosco porque vamos dar tudo até ao final""O treinador pediu para ter calma e paciência. É um momento chato, mas temos toda a capacidade para tentar mudar isto."