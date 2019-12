Soares entrou em clube restrito

O jogo diante do Casa Pia foi especial para Soares, que atingiu uma marca redonda de golos ao serviço do FC Porto. Não é qualquer um que se pode gabar de apontar 50 golos com a camisola azul e branca, ainda para mais ao fim de ‘apenas’ 110 jogos realizados. Os números do dianteiro, ainda que não sejam estrondosos, já o colocam entre uma reduzida elite, da qual fazem parte dois colegas do atual plantel portista: Aboubakar (58 golos) e Marega (50 golos).

Contratado em janeiro de 2017 ao V. Guimarães, Soares está a viver a sua quarta época de dragão ao peito e, dos 50 golos agora apontados, de referir que todos eles foram apontados dentro da área. A sua vítima favorita é o Chaves (sete golos), um rival que vai reencontrar já este mês.