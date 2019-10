Soares: «Está toda a gente de parabéns»

Soares foi uma dos vozes do balneário do FC Porto e não escondeu a felicidade pela vitória e pelo golo marcado. O avançado brasileiro distribuiu os louros pelos colegas e realçou que os dragões vão fazer de tudo para se manterem na liderança até ao fim."Fico feliz pelo golo e pela conquista dos três pontos. Fizemos um grande jogo, estamos todos de parabéns""A forma como trabalhámos foi fundamental. Temos trabalhado bastante, todos os dias tentamos melhorar e esta foi uma vitória do trabalho. Está toda a gente de parabéns""Comentei com o Manafá no fim do jogo, o estádio, quando os adeptos nos apoiam do início ao fim, é uma coisa linda. Fico feliz, espero que o 'mar azul' possa estar connosco durante toda a época""Queremos manter essa posição. Temos de trabalhar, pensar jogo a jogo para que no final possamos estar com mais um ponto que o segundo classificado"