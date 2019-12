Soares: «Fizemos um grande jogo»

Soares esteve em evidência na vitória caseira (3-0) do FC Porto sobre o Tondela. O avançado marcou dois golos e salientou a qualidade dos dragões no relvado. À Sport TV, lembrou que ainda faltam muitos jogos quando questionado sobre as contas do campeonato.

Prémio de melhor em campo

"Fico feliz pelos 3 pontos. Fizemos um grande jogo e parabéns aos nossos atletas que correram. Este prémio é para eles também."

Jogo resolvido cedo

"Acho que fizemos um grande jogo, o adversário não criou perigo e merecemos os 3 pontos."

Contas do campeonato

"Vamos jogo a jogo, temos muito campeonato pela frente e estamos focados no jogo a jogo. Como falei, merecemos os 3 pontos hoje e vamos batalhar para futuramente fazer mais golos e pontos. Faremos as contas no final."