Soares: «Já dei entrada ao passaporte português»

Numa altura em que o futuro da temporada continua envolto em incerteza, Soares tem objetivos bem traçados para o caso de o futebol regressar. O avançado do FC Porto quer voltar a festejar o título de campeão com a camisola dos azuis e brancos, ambição que partilhou em entrevista ao 'Globo Esporte'.





"O que eu quero mesmo é ser campeão com o FC Porto novamente. Sou sempre grato a tudo e a todos os que me ajudam todos os dias. Espero continuar com o meu trabalho e a realizar o que mais gosto de fazer", revelou.Garantindo também que está feliz em Portugal, Soares confirmou que já deu entrada ao passaporte português."Portugal é incrível! Aqui aprendi muita coisa boa, os meus filhos adoram e a minha esposa ama. Foi aqui que realizei todos os meus sonhos. Eu amo Portugal. Já dei a entrada no passaporte português. A minha filha já é portuguesa", assegurou.