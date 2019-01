Soares: «Liderança não pode atrapalhar»

Soares é o segundo melhor marcador dos dragões nesta temporada, logo atrás do companheiro de ataque Moussa Marega, e esse facto comprova a importância que tem na equipa de Sérgio Conceição. O avançado, de 27 anos, está satisfeito com o papel que tem no grupo, especialmente pela quantidade de golos que já leva nesta fase da época. Nove tentos apontados em 16 jogos disputados é o melhor arranque desde que chegou a Portugal."Tenho trabalhado bastante para ajudar o clube e os meus companheiros. Fico feliz, porque está a dar resultado, e é gratificante quando isso acontece. Fico muito contente com os golos marcados e vou continuar a trabalhar para ajudar a equipa de alguma forma", começou por revelar o brasileiro, em declarações ao jornal ‘Lance’. Olhando mais para o grupo, Soares mostrou-se satisfeito pela liderança do campeonato, mas alertou para perigo de algum relaxamento. Para o avançado dos dragões, é importante manter o foco na competição: "Somos líderes do campeonato, mas não podemos deixar que isso nos atrapalhe. Temos de manter o foco e a concentração para continuarmos nesse ritmo, sempre com essa dinâmica de jogo."O próximo obstáculo que o FC Porto tem pela frente é o Sporting, um adversário que diz muito ao avançado. Ao contrário de Marega, que nunca marcou aos leões com a camisola do FC Porto, o brasileiro soma três golos, todos eles com grande importância para a conquista de vitórias.A primeira vez que Soares deixou a sua assinatura frente ao Sporting foi logo na estreia pelo FC Porto, no Dragão. A 4 de fevereiro de 2017, o avançado abriu o marcador nos minutos iniciais e bisou ainda na primeira parte, de nada valendo o tento de Alan Ruiz.Na época passada, o brasileiro deu a vitória na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, também na Invicta, mas aí não conseguiu evitar depois a eliminação em Alvalade. De resto, Soares já tinha marcado ao Sporting com a camisola do V. Guimarães, em 2016/17, tendo o seu golo garantido o empate a três.