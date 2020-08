Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Soares mantém-se na lista do Shanghai SIPG Avançado é um dos jogadores que acabam contrato no final da próxima época e a SAD do FC Porto está disposta a ouvir propostas





• Foto: José Gageiro / Movephoto