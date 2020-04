Soares minimiza luta para ser o melhor marcador: «Dou a vida pelos meus companheiros»

Em 38 jogos realizados esta época, Soares soma 16 golos, sete deles no campeonato. Está longe dos 15 de Vinícios e, por isso, a luta pelo título de melhor marcado não parece muito possível por esta altura. Numa entrevista ao portal brasileiro 'Lance', o ponta-de-lança falou sobre esse a briga com o compatriota do Benfica, minimizando o mesmo em detrimento do sucesso coletivo.





"Ser o melhor marcador é um pouco difícil. Estou à procura de algo mais coletivo, que são os troféus ganhos pela equipa. Tento fazer o meu melhor para ajudar os companheiros, seja com golos ou a dar a vida em campo por eles", referiu Soares, que 'culpa' o trabalho pela evolução registada ao longo das últimas épocas."Nesses cinco anos em Portugal sempre procurei trabalhar no duro e escutar ao máximo as pessoas que nos ajudam diariamente. Acho que esse é o ponto", considerou.Sobre a atual pandemia, Soares admite tratar-se de uma situação "chata" e elogiou a forma como o FC Porto tem lidado com o problema. "O FC Porto não deixa que falte nada aos jogadores. Tudo que precisamos, nós falamos e eles resolvem. Também aproveito a oportunidade para dar os parabéns aos que estão a arriscar as suas vidas dentro do clube para que não nos falte nada", vincou o brasileiro.