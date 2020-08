Soares: «Não sou o Cristiano Ronaldo...»

Numa extensa entrevista à ESPN Brasil, Soares passou a sua carreira em revista, desde os momentos em que trabalhava “como servente de pedreiro” até à conquista da dobradinha na última época, após “um ano diferente”. E, de forma curiosa, analisou a marca de golos atingida em 2019/20.

“Às vezes fazemos metas de golos. Fiz 23 no ano passado, no anterior fiz 21. Este ano fiz 19, não sou Cristiano Ronaldo da vida, mas procuro fazer o máximo de golos possível... Os avançados vivem de golos. Eu tive altos e baixos, mas fico feliz pela minha temporada”, explicou o brasileiro, que não vive obcecado com a chegada à seleção do Brasil e... não fecha a porta à de Portugal.





“Saiu uma vez no jornal que o Tite estava a observar-me, mas sei a variedade de jogadores que o Brasil tem... Representar Portugal? Não podemos descartar nada. Se acontecer eu vou ficar muito feliz. Estou há seis anos aqui e muito adaptado”, referiu Soares, que espera uma época 2020/21 de grande luta com o Benfica de Jorge Jesus: “É normal, eles têm-se reforçado bem. Acredito que o FC Porto também fará isso, que vença o melhor na próxima temporada e o futebol português é que agradece. Teremos grandes jogos.”