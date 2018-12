Soares: «Nunca relaxar é o segredo»

Soares ficou satisfeito pela(2-1), salientando as dificuldades que os dragões sentiram no jogo. O avançado referiu que foi importante empatar ainda antes do intervalo, dizendo ainda que o foco está já no jogo de terça-feira, para a Taça de Portugal."Partida difícil porque o Santa Clara é uma boa equipa. Merecemos a vitória, graças a Deus com o empenho de todos. Campo complicado. Adversário que exige muito da parte defensiva e é ágil nas transições. Foi importante empatar ainda na primeira parte. Deu fulgor para o resto do jogo.Nunca relaxar é o segredo. Ganhou quem correu mais e fico feliz pelos três pontos, mas já estamos a pensar no desafio de terça-feira. Seguimos atrás do recorde de 15 triunfos consecutivos", disse.