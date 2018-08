Soares deixou o relvado de Aveiro inconsolável

Para lá de Yacine Brahimi, o FC Porto saiu de Aveiro com uma outra dor de cabeça por causa de Soares. O avançado brasileiro deixou o terreno de bastante queixoso e, após o encontro com o Aves , explicou aquilo que sentiu e que forçou a sua saída."Senti um estalo no adutor. Agora é recuperar bem para voltar o mais rápido possível. Não faço ideia do tempo de paragem. Tenho que fazer exames, mas espero voltar muito em breve", atirou o brasileiro.