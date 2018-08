David Schneider da Silva, sócio 15.649 do FC Porto, utilizou um espaço de publicidade paga para escrever uma carta aberta a Sérgio Conceição na edição de ontem do jornal ‘Expresso’. No texto, o dito associado congratula o treinador portista pela época passada e deixa duras críticas à gestão da SAD.

"Por eu ter a certeza que nem um Mourinho ou um Guardiola teriam feito melhor com as adversidades que tiveste de enfrentar (...) um enorme obrigado!", escreveu David Schneider da Silva, num espaço publicitário de praticamente uma página. O sócio atirou-se de seguida à administração da sociedade. "Com a entrada de dinheiro fresco, o filho, o amigo, o irmão, o cunhado, tiveram acesso imediato a dinheiro", disse, juntando outras ideias como "vendem jogadores internacionais a preço de saldo", "o Centro de Formação só existe no papel" e "compram paletes de jogadores estrangeiros para a formação sem critério".