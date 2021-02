«Sou Sérgio Conceição e não Sérgio Comichão»

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão do jogo com o Belenenses SAD, amanhã, às 19h00, no Jamor, um encontro que antevê difícil, mas que a sua equipa quer ganhar. O técnico falou também da distância para o Sporting na classificação e garantiu que não está impaciente.





"Esperamos um jogo difícil. O pormenor do campo é um 'pormaior', o relvado não me parece em muito bom estado, o tempo também não tem ajudado. Vamos encontrar uma equipa que defensivamente é uma das melhores da Liga; depois há esta proximidade dos jogos e algum desgaste físico dos jogadores. Temos de olhar para isso tudo, formar o melhor 11 e ir ao Jamor tentar ganhar.""Temos de olhar para todos os jogos para os ganhar, correndo atrás de uma desvantagem que temos em relação ao primeiro. Mas não olhamos para o confronto direto que vamos ter com o Sporting porque senão esquecíamos de nos focar nos outros jogos que valem os mesmos três pontos. O foco é o Belenenses. Tentar ganhar, fazer o nosso trajeto para que no final estejamos no lugar que acabámos no ano passado.""Estamos contentes com o Taremi, com o Evalison, com o Marega e com o Toni Martinez. Uns jogam mais do que outros, mas isso faz parte do que é o futebol. Estou contente com os quatro avançados porque só estando a bom nível nos treinos podem demonstrar o que valem.""Cada jogo tem a sua estratégia. É verdade que o Belenenses é uma equipa que defende bem, mas não deixa de fazer golos tambem. Em casa contra o Sporting esteve próximo de ganhar pontos e contra o Sp. Braga venceu. Também são capazes de ser perigosos quando atacam. Atacam bem o espaço nas costas das linhas defensivas adversárias, dá muitas vezes o controlo de jogo ao adversário para poder explorar esse momento do jogo. São três pontos fundamentais para nós nesta caminhada.""Acho que o final do ano passado e o início deste tem sido atípico. Sem público nos estádios, a calendarização é diferente e os jogos acumulam-se, pelo tempo que o futebol esteve parado. Tivemos duas semanas e meias de férias só... Tudo é diferente, esta pandemia veio influenciar o onze em muitos jogos, a convocatória, a estratégia para o jogo. Não começamos muito bem, mas com o tempo entrámos nos eixos. Isto sem me querer desculpar com nada disso, porque tínhamos todas as condições para ganhar ao Paços e ao Marítimo, eram 6 pontos que nos dariam o primeiro lugar. Aconteceu e serviu na aprendizagem e à adaptação de alguns jogadores, que chegaram e perceberam o que é jogar no FC Porto. Mas tenho um grupo completamente adaptado à equipa técnica e à realidade do clube.""Tem a ver com as competições, que poderiam ter datas diferentes, mas é uma conversa que se tem de ter no início da época. Eu em Belém vou ter de mudar porque há jogadores com uma carga em cima grande e entre um jogador com fadiga e outro fresco, se calhar é preferível jogar o que está menos cansado. O jogo mais importante é o próximo.""A importância disso é grande, a base para se ganhar jogos é ser-se sólido em termos defensivos. Não sofrer é tão importante como marcar. O Vítor Pereira disse que tenho o ADN defensivo do FC Porto, fica-lhe tão mal dizer isso, não gosto nada disso. Não o vi porque senão dizia-lhe na cara. Fomos a equipa nos últimos 3 anos fez mais golos no campeonato, apelidaram-nos de rolo compressor. Uma boa organização defensiva é a base para se ter sucesso em termos ofensivos."Sou Sérgio Conceição e não Sérgio Comichão. A mim não me dá comichão. Estamos a fazer o nosso trajeto e os adversário estão a ganhar. Isto é uma maratona e no final fazemos as contas. O Sporting está a ganhar os seus jogos, nos ganhamos os nossos, estamos nesta caminhada. O importante é manter esta cadência e continuar até ao final, somando o máximo. Em três anos fui duas vezes campeão e no outro sabe deus (e algumas pesoas) por que não fomos. O Sporting está a ser competente, está a ganhar os seus jogos, temos de ir atrás dessa estrela. Ela está lá, o que é preciso é ir buscá-la."