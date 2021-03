Speaker do FC Porto insulta Cristiano Ronaldo e nem a família do craque escapa

Fernando Saul, oficial de ligação dos adeptos e speaker do FC Porto, reagiu nas redes sociais ao apuramento dos dragões para os ‘quartos’ da Champios e em duas stories do Instagram atacou Cristiano Ronaldo e a sua família.





"Está vingado Basileia contra os ladrões de Itália, e está vingado o que o porco do Ronaldo fez no Dragão. Que raça que orgulho, isto é Porto! Carneirada da mouraria guardem os posts!", começou por escrever, Fernando Saul, para de seguida continuar com as provocações: "Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família".Não é a primeira vez que Fernando Saul está envolvido em polémicas relacionadas com as redes sociais. Em 2019, o speaker dos dragões publicou o emblema do Canelas com a mensagem "Carnide a tremer", numa clara farpa ao Benfica e uma alusão ao sorteio da Taça de Portugal.Recorde-se por outro lado que, em 2017, Fernando Saul foi suspenso por 30 dias por ter gritado "Estamos fartos de ser roubados!" à porta da cabine do árbitro num clássico entre FC Porto e Benfica.