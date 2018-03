Bruno Costa tem contrato com o FC Porto até 2019 e é agenciado pela Stars & Friends, que também gere a carreira de Bas Dost. A empresa, com escritórios em 18 países, está em franca expansão e conta com outros craques como Petr Cech (Arsenal), Matej Kovar (Man. United), Milan Skriniar (Inter), Skrtel (Fenerbahçe), Kevin Wimmer (Stoke City), Wout (AZ Alkmaar) e Dzsudzsák (Al Wahda).Antes, o médio portista era representado por Pini Zahavi, magnata israelita que intermediou alguns dos maiores negócios da história do futebol, como a compra do Chelsea. João Mário e Gelson Martins já foram seus jogadores.