Steven Gerrard exige castigo para o FC Porto

Steven Gerrard pretende que a UEFA castigue o FC Porto pelo facto dos seus adeptos terem lançado moedas e isqueiros contra Connor Goldson e Alfredo Morelos quando estes festejavam o tento do empate junto à bancada sul."É algo que a UEFA deve investigar para ver se os adeptos do FC Porto são culpados dado que não queremos que isso aconteça e é perigoso. Não há justificação e é por isso que devem existir castigos e repercussões", comentou o técnico do Rangers, em declarações divulgadas pelo jornal escocês 'Evening Times', assestando baterias no árbitro Nikola Dabanovic, de Montenegro."O Connor mostrou os objetos ao árbitro mas ele não quis fazer nada, o que é desapontante. A UEFA tem de intervir. O árbitro tem a responsabilidade de proteger os jogadores por isso estou interessado em saber se isso constou do seu relatório", referiu ainda o treinador da equipa de Glasgow.Gerrard terminou defendendo que os seus jogadores "comemoraram o golo dentro das linhas do campo", pelo que "não fizeram nada de errado".