Super Dragões ajudam jogadores do U. Madeira

O núcleo da Madeira dos Superdragões decidiu ajudar alguns jogadores do União da Madeira, que estão a residir numa casa no Caniço, enquanto aguardam viagem para o continente e para o Brasil.





Esta iniciativa solidária premiou os referidos atletas com um cabaz de géneros alimentares. "Juntos vamos ganhar esta guerra", escreveram os adeptos do FC Porto na sua página do Facebook.