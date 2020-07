Super Dragões com plano habitual 

À semelhança do que tem acontecido nos jogos caseiros do FC Porto, a claque Super Dragões irá promover um forte apoio à equipa logo à saída do hotel de estágio, horas antes da receção ao Sporting, prolongando essa proximidade até ao Estádio do Dragão. Naturalmente, a comunhão entre adeptos e grupo de trabalho pode ser antecipada, caso os dragões venham a sagrar-se campeões nacionais já hoje, em função do resultado que o Benfica obtiver.