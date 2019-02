Super Dragões e as ameaças de Madureira a Paulo Gonçalves: «É com perplexidade que vemos as imagens»

Fernando Madureira ameaça Paulo Gonçalves num restaurante: «Põe-te mas é a andar» Fernando Madureira ameaça Paulo Gonçalves num restaurante: «Põe-te mas é a andar»

Os Super Dragões reagiram em comunicado no Facebook ao vídeo em que se vê o seu líder, Fernando Madureira, a ameaçar Paulo Gonçalves durante um almoço num restaurante. A claque portista diz que "não teve conhecimento ou participação nos actos que são imputados" a 'Macaco' e que é com "surpresa e perplexidade que vê as imagens."Os Super Dragões acrescentam que "se sentem igualmente na necessidade de acrescentar que os actos que estão a ser assacados ao indivíduo Fernando Madureira nada têm a ver com o prosseguimento do interesse e objecto da entidade colectiva", manifestando "convicção e confiança de que Madureira poderá demonstrar a licitude de todos os seus procedimentos e condutas."A Associação Super Dragões "não teve conhecimento ou participação nos actos que são imputados" a Fernando Madureira, que sempre "deu mostras de competência e integridade" no desempenho do seu papel de assessor para a administração da claque.É, portanto, com "surpresa e perplexidade" que vemos as imagens que têm sido divulgadas pelos órgãos de comunicação social, "sejam as mesmas verdadeiras ou não (o que se desconhece, mas no que se quer crer)", e obtidas de forma lícita ou não, com o consentimento dos envolvidos.A Associação Super Dragões sente-se igualmente na necessidade de acrescentar que os actos que estão a ser assacados ao indivíduo Fernando Madureira "nada têm a ver com o prosseguimento do interesse e objecto da entidade colectiva".Reafirmamos, assim, a nossa "convicção e confiança" de que o Fernando Madureira "poderá demonstrar a licitude de todos os seus procedimentos e condutas".