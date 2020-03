Super Dragões em missão solidária para ajudar os que mais necessitam

Nesta altura de dificuldades, muitas têm sido as caras que se têm disponibilizado para ajudar quem mais necessita. Desta feita, foi a vez de os Super Dragões irem para o terreno em missão solidária, à procura de contribuir para a comunidade.





A principal claque do FC Porto foi às compras e conseguiu uma quantidade assinalável de bens essenciais para distribuir.As imagens foram partilhadas por Fernando Madureira, líder do grupo de adeptos, no Instagram. Numa delas é possível ver um carro com a mensagem: "Juntos vamos vencer esta guerra. S.D."