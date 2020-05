Super Dragões foram ao Olival assistir ao regresso do FC Porto ao trabalho

O FC Porto voltou aos trabalhos esta segunda-feira depois da interrupção das atividades do clube, face à crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 e o regresso foi acompanhado pelos Super Dragões. Cerca de duas dezenas de elementos da claque estiveram no Olival a apoiar a equipa, numa altura em que o Governo continua a apelar a medidas de contenção e distanciamento. As imagens surgiram nas redes sociais, partilhadas por Fernando Madureira.





Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, chegou ao centro de treinos do FC Porto às 8h08, seguido do treinador-adjunto Vítor Bruno. Entre os jogadores, Sérgio Oliveira e Marcano foram os primeiros a entrar no Olival, por volta das 8h35 desta manhã.Os jogadores do primeiro grupo começaram a abandonar o local pouco antes da 11 horas. O primeiro a deixar o Olival foi Fábio Silva.