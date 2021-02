Super Dragões no Olival a apoiar o FC Porto no regresso aos treinos

Depois de uma noite de grande emoções, o FC Porto regressou na manhã deste domingo aos treinos, arrancando com a preparação do jogo da Champions com a Juventus, marcado para quarta-feira. A equipa, que não escondera a tristeza com o empate a dois golos frente ao Boavista, contou com o apoio dos Super Dragões. Cerca de 150 membros da claque marcaram presença junto ao Olival, mostrando estar ao lado do grupo.





Esse apoio ficou também claro na tarja colocada junto ao centro de treinos dos dragões: "Não nos vergam, juntos até ao fim".Nesta fase de resultados menos positivos, os Super Dragões já tinham deixado evidente o apoio à equipa depois do empate em Braga para a Taça de Portugal, com a presença junto ao Estádio do Dragão, situação que levou Francisco J. Marques a condenar a atuação das forças policiais."Cerca de quatro dezenas de adeptos foram esperar a equipa e foram atacados pela Policia com balas de borracha, disparos, com oito carros com 10 ou mais polícias lá dentro, a pôr toda a gente a fugir… Completamente desnecessário. Só acontece com adeptos do FC Porto, já aconteceu na Taça com aquele triste episódio em Coimbra. Civismo de toda a gente é o que se espera, também das autoridades policiais", revelou o diretor de comunicação dos dragões ao Porto Canal a 11 de Fevereiro.