Super Dragões pedem suspensão da Liga se a situação se mantiver

Os Super Dragões reagiram esta terça-feira à decisão de todos os encontros da próxima jornada da Liga NOS serem disputados à porta fechada , num comunicado no qual defendem que, caso a situação se mantenha, o campeonato de futebol deve ser suspenso.De acordo com a claque do FC Porto, a decisão de a jornada 25 ser jogada à porta fechada deve ser entendida "como medidas de excepção, num contexto de emergência e sem outras alternativas plausíveis", algo que assume compreender pelo "sentido de responsabilidade social que todos devem ter no combate à propagação do COVID 19".Ainda assim, caso a situação seja estendida às rondas seguintes, explicam os Super Dragões, então o campeonato deve ser suspenso, tal como foi aplicado em Itália. Na base desta posição está o facto de, no seu entender, "a ausência de adeptos dos estádios" ferir "de morte um espectáculo desportivo".