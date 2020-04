Superstição? Drulovic lembra o dia em que pediu a camisola 11 a André

Em conversa com a FC Porto TV, a propósito da conquista do tricampeonato de 1997, Ljubinko Drulovic lembrou o dia em que chegou ao FC Porto e não tinha disponível a camisola 11 que tanto gostava. O sérvio, um novato no clube, pediu ao histórico António André para este lhe fazer a vontade e dar-lhe o seu número de eleição.





"Quando cheguei ao FC Porto, o único número de que gosto e queria jogar com ele era o 11, mas no primeiro jogo, frente ao Boavista, joguei com o 9, no segundo também... Ao terceiro jogo fui falar com o André e disse-lhe que não conseguia jogar sem o número 11. Ele virou-se para mim e disse 'Drulo, estou aqui há 10 anos, tens de me pagar 100 mil contos' (500 mil euros), e eu disse-lhe 'ok, mas dá-me o número 11'", recordou com humor.E a verdade é que o antigo médio fez-lhe a vontade e entregou-lhe mesmo a camisola que tanto desejava. "O André foi, acima de tudo, um excelente amigo, uma excelente pessoa, um grande abraço para ele. Depois de tantos anos com o número 11, ele foi falar com o Augusto Inácio, treinador-adjunto, deu-me o número 11 e ficou com o 6. Foi um gesto fantástico, só grandes homens e grandes jogadores é que podem ter uma forma de agir como o André agiu. Eu não conseguia jogar sem o número 11, porque nasci no dia 11 de setembro, às 11 horas, só podia jogar com o número 11, e a partir foi sempre assim no FC Porto", lembrou.