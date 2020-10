Suplentes com horas extra

Os jogadores do FC Porto que foram suplentes no jogo de ontem e mesmo os que não jogaram e têm tido poucos minutos tiveram uma dose extra de trabalho após o apito final do encontro frente ao Gil Vicente.

Já depois de o relvado ficar deserto, os jogadores menos utilizados dos dragões estiveram a fazer corrida.

Um dado curioso relativo a este facto é que, antes do apito inicial, estes mesmos jogadores não saíram do túnel para os habituais exercícios de aquecimento. Apenas a equipa inicial escalada por Sérgio Conceição subiu ao relvado para se preparar para o jogo frente aos gilistas.