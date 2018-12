Supremacia total no Dragão diante do Moreirense

Se a história tivesse alguma influência no desenrolar do jogo desta noite, então o Moreirense escusava de fazer a viagem à Invicta para defrontar o FC Porto, tal é a supremacia dos dragões no seu estádio. Para a Taça de Portugal trata-se de uma estreia, mas as duas equipas já estiveram frente a frente por nove vezes em encontros para o campeonato, com a vitória a sorrir sempre aos portistas, com uma diferença de golos de 20-3.De resto, FC Porto e Moreirense já se defrontaram na presente época, no Dragão, e a formação comandada por Sérgio Conceição venceu por 3-0, com golos marcados por Herrera, Aboubakar e Marega. Só que o técnico dos dragões não é pessoa de ligar à história e às estatísticas, daí que esteja avisado para o perigo que representa o Moreirense. O conjunto de Ivo Vieira encontra-se em oitavo lugar no campeonato e vem de uma vitória em Chaves.