Surto de Covid-19 suspende três escalões de formação do FC Porto

Três escalões de formação do FC Porto suspenderam toda a atividade. De acordo com as informações recolhidas por Record, um surto de Covid-19 nos sub-19 dos dragões levou a delegada de saúde local a decretar a paragem dos treinos. Trata-se de uma mão cheia de casos positivos.





Por prevenção, os jovens portistas que integram os escalões de formação sub-19, sub-17 e sub-15 estão agora em isolamento domiciliário preventivo, sendo certo que os trabalhos não serão retomados, pelo menos, até sexta-feira. Dos sub-14 até aos mais jovens os treinos vão continuar a decorrer normalmente.