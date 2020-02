Taça arranca esta manhã

Ultrapassado o teste do Sado, a comitiva portista viajou imediatamente para o Norte do país, tendo chegado à Invicta já madrugado dentro. Um horário que não alterou os planos de Sérgio Conceição para a (mini) semana de trabalho, uma vez que esta manhã já houve treino no Olival. Foi o arranque da operação Ac. Viseu, com trabalho de recuperação para os utilizados no Bonfim. De recordar que o duelo da Taça de Portugal, que terá lugar no Estádio do Fontelo, está agendado já para depois de amanhã (20h45).