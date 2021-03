Taremi acabou em lágrimas

O FC Porto avançou para os quartos-de-final da Champions, mas já sabe que não poderá contar nem com Sérgio Oliveira nem com Taremi. O médio atingiu o limite de amarelos, ao passo que o avançado foi expulso, por acumulação de amarelos. Taremi acabou a noite em lágrimas, já depois do banho e vestido à civil. Recebeu o carinho dos colegas e do próprio treinador Sérgio Conceição.