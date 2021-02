Taremi assume oportunidades falhadas e atira: «Não tivemos uma pontinha de sorte»

No final do clássico de ontem, que terminou com um empate a zero entre FC Porto e Sporting, Taremi não escondeu estar desolado - o avançado iraniano desfrutou de oportunidades soberanas para fazer a diferença, mas a pontaria não esteve afinada - e acabou mesmo o jogo em lágrimas. Depois do encontro no Dragão, Taremi recorreu às redes sociais para deixar um pedido de desculpas e garantir luta até ao fim do campeonato.





Desculpe todos

Hoje infelizmente não tivemos uma pontinha de sorte. Tmuito, e Pessoalmente tive oportunidades para fazer golos mas infelizmente não aconteceu. Vamos lutar até ao fim com o apoio de todos os nossos adeptos! ?? — Mehdi Taremi (@MehdiTaremi9) February 28, 2021

"Desculpa a todos. Hoje [sábado], infelizmente, não tivemos uma pontinha de sorte. Pessoalmente, tive oportunidades para fazer golos, mas infelizmente não aconteceu. Vamos lutar até ao fim com o apoio de todos os nossos adeptos", pode ler-se no Twitter.