Taremi chega para concluir transferência

Mehdi Taremi chega ao início da tarde de hoje a Portugal depois de ter iniciado a viagem ao final da noite de ontem. O dianteiro deu sinais de que pretende comprometer-se com o FC Porto, tornando efetivo o acordo que já foi estabelecido com o Rio Ave, e que envolve o pagamento de 4,5 milhões de euros mais a inserção do avançado André Pereira na operação em moldes que ainda deverão ser oficializados.

O iraniano assumiu um entendimento verbal com o FC Porto, que poderá ser passado ao papel ainda hoje no sentido de rapidamente começar a treinar às ordens de Sérgio Conceição. A última semana tem sido fértil em manobras de bastidores e contrainformação em relação à viabilidade do negócio, e mesmo sobre qual seria a real vontade de Taremi, mas tudo indica que o contrato até 2024 com os dragões será mesmo assinado.