Taremi chorou no final do FC Porto-Sporting

Taremi teve um dos jogos mais ingratos com a camisola do FC Porto. O avançado iraniano desfrutou de oportunidades soberanas para fazer a diferença, mas a pontaria não esteve afinada e o desperdício deixou o jogador inconsolável, acabando o jogo em lágrimas.

As imagens proporcionadas pela transmissão televisiva foram reveladoras do desespero de Taremi, tapando o rosto com a camisola, enquanto chorava.

Já durante o jogo, as situações de que dispôs, e desperdiçou, foram lamentadas pelo próprio pelos gestos: levou insistentemente as mãos à cabeça. Nota ainda para o aviso de João Pinheiro a Taremi (19’), num lance em que caiu perto da área do Sporting.