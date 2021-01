Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Taremi com estatuto de intocável: iraniano em grande forma no FC Porto Capacidade de decisão acima da média, com sete golos em nove jogos a titular, valem-lhe lugar na frente para as decisões





CERTEIRO. Camisola 9 teve influência em três dos quatro golos apontados pelo FC Porto em Famalicão

• Foto: josé reis/movephoto