Taremi com o '9', Uribe com o '8' e Carraça com o '15': a nova numeração do FC Porto

A nova temporada vai trazer várias novidades ao nível da numeração no FC Porto e algumas delas já foram desvendadas no site da Liga, na lista onde são divulgados os jogadores inscritos.





Assim, já é possível verificar os números com que muitas das caras novas dos dragões vão alinhar na presente época: Taremi jogará com o número 9, Zaidu com o 12, Cláudio Ramos com o 14 e Carraça com o 15. Nota também para Mateus Uribe, que surge no site do organismo com a camisola oito, quando na época passada era o 16. Este número, recorde-se, pertencia a Romário Baró.Curiosamente, o médio é um dos vários nomes que ainda não surge na lista divulgada, juntamente com Marchesín, Diogo Costa, Mbaye, Marcano, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Osorio, Loum, Fábio Vieira, João Mário, Aboubakar, Zé Luís e Evanilson, sendo que alguns destes não deverão prosseguir no plantel.3. Pepe4. Diogo Leite7. Luis Díaz8. Uribe9. Taremi10. Nakajima11. Marega12. Zaidu13. Alex Telles14. Cláudio Ramos15. Carraça17. Corona18. Manafá19. Mbemba22. Danilo25. Otávio27. Sérgio Oliveira29. Soares62. Fernando Almeida (sub-19)88. Francisco Ribeiro (sub-19)89. Pedro Vieira (sub-19)