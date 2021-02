Taremi confirma ofertas dos rivais e atira: «FC Porto é mais famoso do que o Benfica no Irão»

Taremi tem sido uma das grandes figuras do FC Porto esta temporada, mas o seu destino podia ter sido o outro. O próprio o confirmou, dizendo que teve propostas de Benfica e Sporting, no início da temporada. No entanto, o avançado iraniano recusou essas ofertas e rumou ao Dragão, uma decisão que explicou numa entrevista concedida à revista 'Dragões'.





"Tinha ofertas do Benfica e do Sporting, mas escolhi o FC Porto porque é uma equipa muito forte e mais famosa do que o Benfica no Irão. A maioria dos fãs com quem falei dizia para vir para o FC Porto e a minha preferência também era essa. Quando acabou a última época e fui um dos melhores marcadores, pensei que se pudesse vir para o FC Porto poderia exibir-me ainda melhor do que no Rio Ave, porque teria mais oportunidades. É a equipa campeã, joga na Liga dos Campeões, ganha troféus. Era o meu sonho", explicou Taremi.Chegado a Portugal na época passada para representar o Rio Ave, o internacional iraniano viveu, aos 27 anos, a primeira experiência na Europa. A demora em rumar ao velho continente deveu-se a várias condicionantes, segundo explicou."Quando era jovem e estava a formar-me como jogador, sempre pensei em jogar na Europa. Podia ter vindo mais cedo, mas tive alguns problemas e não se concretizou. O meu sonho sempre foi a Europa. Quando estava no Qatar, depois do Mundial 2018, tive muitas propostas, só que não me deixavam sair. Mais tarde, quando me tornei jogador livre, sabia que se calhar já não era a melhor altura para vir para a Europa, mas quis tentar, ver o que acontecia, ver se conseguia melhorar e testar a minha qualidade. Tinha esta ambição desde os 21 ou 22 anos, mas para os jogadores iranianos é muito difícil sair cedo do país. Depois fui para o Rio Ave, tive uma grande temporada e, quando estava lá, dizia para mim próprio: consigo ser o melhor aqui, posso ir mais longe. Fiz tudo para ser profissional no Rio Ave e depois vim para aqui", apontou.