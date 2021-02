Taremi distinguido jogador do mês da Liga NOS em janeiro

Taremi foi distinguido com o prémio de 'Jogador do Mês' da Liga NOS no mês de janeiro. O avançado dos azuis e brancos atravessa um grande momento de forma e, durante este período, apontou três golos em quatro jornadas.





O avançado do FC Porto reuniu 15 por cento dos votos dos treinadores do principal escalão, superando a concorrência de Pedro Porro, que obteve 11%, e de Eustáquio, que se ficou pelos 9%. Taremi sucede assim ao colega de equipa Sérgio Oliveira, que tinha vencido este mesmo prémio no mês de dezembro.