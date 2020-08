Taremi diz estar a viver um sonho: «O FC Porto é um dos maiores clubes do mundo»

Taremi é reforço do FC Porto até junho de 2024 e não escondeu o orgulho pelo rumo que a sua carreira vai seguir. O facto de ser o primeiro iraniano dos dragões é um felicidade extra, assim como a possibilidade de poder vir a jogar na Liga dos Campeões.





"Sempre tive o sonho de jogar na Liga dos Campeões e em grandes clubes. Estou muito feliz por esta situação. Ser o primeiro jogador iraniano do FC Porto, um clube de Portugal que é um dos grandes a nível mundial, estou muito feliz por tudo isto", referiu o avançado aos meios do clube, instantes depois de assinar um"Fiquei muito entusiasmado por assinar este contrato com o FC Porto, porque é um clube muito grande que me deixou muito feliz por esta transferência. Tem sido muito bom para mim. É o cumprir de um sonho. Toda a gente, jogadores e adeptos, que acompanham o futebol conhecem o FC Porto. O FC Porto é um dos maiores clubes do mundo", considerou Taremi.